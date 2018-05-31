Эрдоган встретится со спецпредставителем президента России по Сирии

АНКАРА, 31 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган встретится в четверг в Анкаре со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.

Встреча намечена на 14.00 мск. Отмечается, что она пройдет в закрытом для прессы режиме.

Как ранее сообщил МИД РФ, на прошлой неделе Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в составе российской межведомственной делегации посетили Дамаск и Анкару. В Дамаске состоялась их встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. В Анкаре они провели подробные консультации с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел страны Седатом Оналом.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии, лидеры акцентировали важность политического урегулирования.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>