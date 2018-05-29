МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти 80 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, в районе бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук", сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа, отметил Евтушенко, вместе с тем нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах.

"Инженерно-саперными подразделениями сирийской армии не прекращается работа по разминированию освобожденных районов бывшего лагеря палестинских беженцев "Ярмук". За день обследовано 26 зданий. Обнаружено и обезврежено 12 мин, 19 фугасов и 47 самодельных взрывных устройств", — сказал Евтушенко.

Также представители Центра провели мониторинг обстановки в населенных пунктах Модиара, Мисраба и Байт-Сава, в ходе которого определены объемы восстановительных работ. Как отметил Евтушенко, российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Продолжается ремонт международной автомагистрали "М5", на участке трассы Эр-Растан — Телль-Биса, вдоль дорожного полотна устанавливаются отбойники, выполняется монтаж осветительных мачт.

Он напомнил, что в населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс" функционируют центры постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем Центра свой статус урегулировало более двух тысяч человек. Всего с 16 мая эту процедуру прошли более 24 тысяч человек, которыми сдано более 4 тысяч единиц стрелкового оружия.

Кроме того, для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана, Харет-Тукуман и Аль-Хула российской военной полицией выставлены наблюдательные посты.

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