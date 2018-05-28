ДАМАСК, 28 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Студенты из Сирии получили значительно больше возможностей пройти обучение в ведущих университетах России и стать специалистами, которые необходимы для восстановления САР в послевоенный период, рассказал РИА Новости заместитель министра высшего образования Сирии Нажим Абдульнунир.

По приглашению представительства Россотрудничества в Ливане в Дамаск прибыла большая делегация, состоящая из представителей ряда ведущих российских вузов, часть из которых имеет федеральное значение. На протяжении нескольких дней совместная российско-сирийская комиссия проводила кампанию по отбору студентов. Всего из более 2 тысяч абитуриентов комиссия отобрала 500 лучших кандидатов.

"Во-первых, мы хотим поблагодарить российский народ и правительство за выделение 500 квот для сирийских студентов. Мы как министерство уже четыре дня работаем с комиссиями (из РФ — ред.). Мы провели слушания для абитуриентов. Для нас очень важно, что мы начинаем готовить для Сирии специалистов в разных областях, которые будут развивать Сирию в послевоенный период, до которого, дай бог, остался последний шаг", — сказал Абдульнунир.

По словам замминистра, в Сирии достаточно много желающих получить российское высшее образование. Помимо выделенных российским руководством государственных квот, сирийское руководство в этом году оплатит дополнительно обучение 200 аспирантов и магистров. "Помимо помощи России в предоставлении жилья, мы будем давать аспирантам и магистрам около 900 долларов (стипендии) каждый месяц. В прошлом году количество отправленных (учащихся) было в половину меньше", — добавил он.

Руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков, в свою очередь, рассказал РИА Новости о действиях, направленных на подготовку специалистов в особенно важных для Сирии направлениях, отметив необходимость развития российско-сирийских отношений, в частности, на фоне стабилизации обстановки в стране в первую очередь после полного освобождения Дамаска и его окраин от террористов.

"Сотрудничество с министерством образования (Сирии) крайне важно. Для нас очень важно, чтобы наши студенты, возвращаясь на родину, принимали участие в экономических проектах. К примеру, в Тартусе большой туристический проект. Мы в этом году отправим студентов на учебу в Россию на туристическое дело, они уже представляют, чем будут заниматься по возвращении в Сирию. Отобрано большое количество инженеров и архитекторов, которые будут заниматься восстановлением страны — это очень важно. Для нас, в частности, очень важна подготовка будущих преподавателей русского языка", — рассказал Зайчиков.

По словам представителя Россотрудничества, на сегодняшний день спрос на русский язык в Сирии "беспрецедентный", его изучают более 12 тысяч учащихся, курсы по русскому языку проходят в большинстве вузах страны. Кафедра русского языка в государственном Дамасском университете в этом году выпустила первую группу специалистов, половина лучших из них продолжит обучение в России.

"Министерство образование Сирии откликнулось на нашу просьбу и заключило контракты с этими студентами, на основании которых министерство будет платить стипендию этим студентам от себя, а после возвращения в свою страну они пойдут работать в вузы — преподавать русский язык", — добавил Зайчиков.

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