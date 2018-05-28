Евросоюз продлил санкции против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. ЕС продлил еще на год санкции против властей Сирии, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС по итогам заседания министров иностранных дел стран-участниц в Брюсселе.

"Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2019 года. Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии", — говорится в заключении совета по иностранным делам ЕС.

Совет также обновил информацию, касающуюся некоторых лиц и организаций, включенных в перечень, и исключил из него двух лиц, которые ранее скончались. В настоящее время в него входят 259 физических и 67 юридических лиц. Физические лица, добавленные недавно, были включены за их предполагаемую причастность к использованию химического оружия.

Санкции, действующие в настоящее время против Сирии, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернет или телефонной связи.

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