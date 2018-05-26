В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – три, Дераа – один", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мухасан провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 12 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>