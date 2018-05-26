В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Мухасан провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 12 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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