Около 300 сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Почти 300 человек вернулись в свои дома в сирийских Восточной Гуте и Хомсе за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания", — сказал он.

Так, за прошедшие сутки в свои дома "в провинции Хомс вернулось 177 человек, в Восточную Гуту – 107 человек", сообщил Евтушенко.

Кроме того, по его словам, всего в свои дома в Восточную Гуту вернулось 66 тысяч 139 мирных жителей.

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