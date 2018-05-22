Ущерба нет: ПВО авиабазы Хмеймим сбила беспилотник

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель авиабазы.
"Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — сказал он.
Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.
"Малоразмерные воздушные цели"
В частности, нападение на Хмеймим произошло 24 апреля. "На удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — заявил источник РИА Новости на авиабазе.
Российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что российская военная база в Хмеймиме была атакована самодельными летательными аппаратами, запущенными террористами с линии деэскалации.
"По моим данным, исламистские террористические группировки, которые действуют на территории Сирии, наиболее близко расположенные — это граница провинции Латакии и провинции Идлиб, там проходит линия соприкосновения, так называемой зоны деэскалации. Оттуда снова запустили самодельные летательные аппараты, вооруженные самодельными минибомбами и гранатами и пытались опять атаковать нашу авиабазу Хмеймим", — сказал Мураховский.
Январская атака
Дроны, как было установлено, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции.
"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в газете "Красная звезда".
Президент России Владимир Путин заявил, что в инциденте с Хмеймимом ничего хорошего нет, это попытка провокации, подрыва отношений Москвы с партнерами.
"Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей — это первое. Второе — наши отношения с партнерами, с Турцией и Ираном, тоже попытка разрушить эти отношения. Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно", — сказал глава государства.
Мнение экспертов
Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, что Киев неоднократно уличали в нарушении экспортного контроля в сфере вооружений, что привело к поставкам стратегических крылатых ракет Х-55 в Китай и Иран и систем радиоэлектронной разведки режиму Саддама Хуссейна.
"Незаконный экспорт взрывчатых веществ с территории Украины мог осуществляться по подложному сертификату конечного пользователя либо в рамках коррупционных схем, которые привели в конечном итоге к тому, что все это оказалось в руках боевиков, которые изготовили самодельные взрывные устройства", — заявил эксперт.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>