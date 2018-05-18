В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия и Турция за сутки зафиксировали два нарушения перемирия в Сирии, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1809. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2564,46 тонны.

Кроме того, в течение суток медицинская помощь оказана 22 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 80585 жителям.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2512. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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