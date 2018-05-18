В Госдуме сообщили о координации с Сирией борьбы с терроризмом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия с первых дней координирует действия с правительственными силами Сирии по борьбе с терроризмом, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Это абсолютно правильное подтверждение. С самого начала наш ограниченный контингент находится (в САР) по просьбе сирийского правительства. Все действия (РФ) в Сирии относительно борьбы с терроризмом мы согласовываем обязательно", — сказал РИА Новости Чепа.
Парламентарий уточнил, что с первых дней работа по борьбе с терроризмом идет в плотном сотрудничестве между российской стороной и правительственными силами САР.
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