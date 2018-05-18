В Госдуме сообщили о координации с Сирией борьбы с терроризмом

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия с первых дней координирует действия с правительственными силами Сирии по борьбе с терроризмом, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом в Сочи заявил, что согласовал с ним совместные действия по борьбе с терроризмом в САР.

"Это абсолютно правильное подтверждение. С самого начала наш ограниченный контингент находится (в САР) по просьбе сирийского правительства. Все действия (РФ) в Сирии относительно борьбы с терроризмом мы согласовываем обязательно", — сказал РИА Новости Чепа.

Парламентарий уточнил, что с первых дней работа по борьбе с терроризмом идет в плотном сотрудничестве между российской стороной и правительственными силами САР.