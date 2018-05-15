Лаврентьев рассказал о результатах астанинского процесса по Сирии

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Астанинский процесс жив и продолжится, он даёт ощутимые положительные результаты в Сирии, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы провели сегодня девятую международную встречу по сирийскому урегулированию. Это, действительно, уже девятое мероприятие. Мы оцениваем ее результаты как положительные, способствующие дальнейшему продвижению вперед астанинского процесса, поэтому те слухи, которые распространялись до этого СМИ, в основном западными СМИ, в отношении кончины астанинского процесса, то они, могу с уверенностью сказать, сильно преувеличены", — сказал Лаврентьев журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Астанинский процесс жив, он будет продолжаться. Как мы видим, он дает достаточно ощутимые положительные результаты", — добавил Лаврентьев"

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