АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли на переговоры в Астану, в делегации — 24 человека, сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану сегодня ранним утром, всего 24 человека, возглавляет делегацию Ахмад Тома", — сказал Жайнаков журналистам.

Он сообщил, что пленарное заседание "Астаны-9" по Сирии намечено на 15.00 (12.00 мск).

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