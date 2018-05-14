Лаврентьев не исключил проведение второго конгресса нацдиалога Сирии

АСТАНА, 14 мая — РИА Новости. Второй конгресс национального диалога Сирии возможен в той или иной форме, но пока говорить об этом рано, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы.
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