ДАМАСК, 14 мая – РИА Новости. Под Дамаском возобновили работу завода по производству стройматериалов, который не функционировал семь лет, сообщил журналистам гендиректор предприятия Ибрагим Хамси.

"Наш бетон, цемент и щебень идет и на ремонт дорог, и на строительство, и восстановление домов. Мы понимаем, какое важное дело мы делаем. Раньше работать здесь было слишком опасно: грузовики и экскаваторы поднимают много пыли, боевики видели это и обстреливали нас. Но сейчас, когда Восточная Гута освобождена от террористов, мы больше не опасаемся", — сказал он.

"Мы знаем, что это произошло благодаря помощи вашей страны и вашим военным, и мы очень благодарны за это России", — добавил Хамси.

На предприятии сообщили, что ежемесячные объемы производства цемента и бетона здесь могут достигать четырех тысяч тонн.

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