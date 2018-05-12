Опубликовано фото уничтоженного Израилем в Сирии "Панциря"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Сети появилось фото зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", уничтоженного израильскими военными в Сирии. Снимок опубликовал в Twitter журналист Александр Коц.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

Судя по подписи к фотографии, машина была безоружна. По словам военного корреспондента, это видно по обгоревшим трубам на снимке. Кроме того, радар "Панциря" не находился в боевом положении.

"То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки", — заметил Коц.

Ранее в израильских вооруженных силах сообщили, что в ночь на четверг авиация страны нанесла удары по Сирии в ответ на огонь с земли. Среди целей оказались десятки объектов иранских формирований "Аль-Кудс". При этом израильские военные заявили, что предупредили российскую сторону о своих действиях.

Эксперты ранее отмечали, что израильским военным удалось уничтожить ЗРПК "Панцирь-С1", поскольку машина не была приведена в боевую готовность.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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