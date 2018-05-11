МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Иран осудил удары Израиля по Сирии. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Бахрам Касеми.
По его словам, Израиль совершает атаки под "самодельными и безосновательными предлогами", в то время как весь мир отмалчивается, тем самым давая ему зеленый свет.
При этом он не прокомментировал заявления израильских военных о том, что "иранские силы", находящиеся в Сирии, запустили ракеты в сторону Израиля.
Развитие конфликта
Представитель израильской армии заявил, что российских военных заранее оповестили об авиаударах по Сирии.
Позднее в Иране заявили о непричастности к удару по Израилю. В Тегеране отметили, что это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию.
В то же время в Москве заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность, и призвали стороны к сдержанности.
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