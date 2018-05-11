МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Иран осудил удары Израиля по Сирии. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел страны Бахрам Касеми.

"Неоднократные удары сионистского режима по территории Сирии и грубое нарушение суверенитета страны, в особенности в последние дни, были актом агрессии", — отметил Касеми.

По его словам, Израиль совершает атаки под "самодельными и безосновательными предлогами", в то время как весь мир отмалчивается, тем самым давая ему зеленый свет.

При этом он не прокомментировал заявления израильских военных о том, что "иранские силы", находящиеся в Сирии, запустили ракеты в сторону Израиля.

Развитие конфликта



Ситуация в регионе обострилась во вторник, когда Израиль нанес удар по территориям к югу от Дамаска. В ночь на четверг Израиль заявил, что иранские силы обстреляли Голанские высоты. А 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов иранского формирования "Аль-Кудс" в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что это стало ответом на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана.

Представитель израильской армии заявил, что российских военных заранее оповестили об авиаударах по Сирии.

Позднее в Иране заявили о непричастности к удару по Израилю. В Тегеране отметили, что это была ответная реакция Сирии на израильскую агрессию.

В то же время в Москве заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность, и призвали стороны к сдержанности.

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