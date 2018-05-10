Госдеп прокомментировал сообщения об обстреле Израиля иранскими силами

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США в курсе сообщений об обстреле иранскими силами в Сирии позиций Израиля на Голанских высотах, сообщил РИА Новости представитель госдепа.

"Мы в курсе сообщений о том, что около 20 снарядов были выпущены в сторону Израиля. Мы советуем вам обратиться к правительству Израиля за дополнительной информации", — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

В госдепе также напомнили, что, как заявил госсекретарь США Майк Помпео, находясь с визитом в Иерусалиме на прошлой неделе, США "поддерживают Израиль в борьбе против враждебной деятельности Ирана и решительно поддерживают суверенное право Израиля защищать себя".

Один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус ранее сообщил, что иранские силы в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах. Он отметил, что пока не располагает информацией о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов последних лет. Представитель армии также заявил, что часть ракет были перехвачены батареями ПРО "Железный купол". Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.

Во вторник израильская армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернула системы ПВО на Голанских высотах, начала ограниченный призыв резервистов и отдала распоряжение местным властям открыть бомбоубежища.