Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, один человек погиб, шесть ранены

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ракетному обстрелу боевиков подвергся жилой квартал Алеппо, погибла женщина, еще шесть человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения, сообщил РИА Новости главврач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.

"Снаряды разорвались в квартале "3000 шакка". В результате одного попадания ранения получила женщина и пятеро ее детей. От другого снаряда скончалась женщина. Все они поступили в нашу больницу. Есть тяжелые ранения", — рассказал Хадид.

Отмечается, что обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов. В результате осколочных ранений в самом тяжелом состоянии находится пятимесячный ребенок.

В пятницу минометному обстрелу террористов подверглись три квартала Алеппо, один человек погиб и два мирных жителя получили ранения.