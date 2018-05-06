Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо, один человек погиб, шесть ранены

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ракетному обстрелу боевиков подвергся жилой квартал Алеппо, погибла женщина, еще шесть человек, включая пятерых детей, получили осколочные ранения, сообщил РИА Новости главврач больницы при государственном университете Алеппо Ибрагим Хадид.
Отмечается, что обстрелу подверглась улица Нил и район Сук Махалли, всего было выпущено шесть-семь снарядов. В результате осколочных ранений в самом тяжелом состоянии находится пятимесячный ребенок.
В пятницу минометному обстрелу террористов подверглись три квартала Алеппо, один человек погиб и два мирных жителя получили ранения.
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