На Западе не сделали выводов из украинской трагедии, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На Западе так и не сделали выводов из украинской трагедии, удары западной коалиции по Сирии — наглядный тому пример, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама".

"К сожалению, в Вашингтоне, Лондоне, ряде других западных столиц так и не сделали правильных выводов из украинской трагедии. В различных регионах мира продолжаются сомнительные геополитические игры с "нулевой суммой". Наращиваются подрывающие стратегическую стабильность усилия по развертыванию глобальной системы ПРО, укрепляется потенциал и растет не адекватная реалиям военная активность НАТО в Европе, ведущая к фрагментации европейского пространства безопасности. Самое глубокое беспокойство вызывает открытое пренебрежение со стороны США и их союзников к международному праву, к Уставу Организации Объединенных Наций, вмешательство во внутренние дела государств – вплоть до попыток свержения там правительств", — сказал российский министр.

По словам Лаврова, наглядным примером "такой деструктивной линии" стали удары западной коалиции по Сирии 14 апреля "под абсолютно сфальсифицированным предлогом".

"Этот акт агрессии против суверенного государства негативно повлиял на международную и региональную стабильность, сыграл на руку террористам. Зачинщики подобных акций должны, наконец, осознать, что такое безответственное поведение чревато самыми серьезными последствиями для глобальной безопасности", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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