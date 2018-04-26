Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты", — сказал он.

Евтушенко отметил, что благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирии "в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 тысячи 946 жителей Восточной Гуты".

Кроме того, по его словам, российской стороной совместно с правительственными силами Сирии проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Дамаск.