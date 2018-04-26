Заявления де Мистуры об астанинском процессе удивили Москву, отметили в МИД

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва удивлена заявлениями спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее де Мистура, говоря о переговорах в Астане, высказал мнение о том, что "российская инициатива достигла своих пределов". По его словам, проблема в том, что в переговорах в казахстанской столице участвует мало стран и поэтому добиться деэскалации конфликта в Сирии не удалось.

"Несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу. Это вызывает у нас удивление", — сказала Захарова на брифинге.

Кроме того, по ее словам, у Москвы возник вопрос, не может ли быть повторения на женевской площадке того же самого изменения подхода.

"Если мы видим, что господин де Мистура в Москве говорит одно, а уезжая, в Европе говорит другое, не может ли аналогичная история происходить, например, на женевской площадке, когда представителям правительства (Сирии – ред.) говорится одно за счет своего посреднического статуса, а представителям оппозиции говорится другое?" — отметила Захарова.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.