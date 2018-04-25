Археологи нашли в сирийской провинции Хама мозаику пятого века

БЕЙРУТ, 25 апр — РИА Новости. Группа сирийских ученых завершила раскопки второй по величине в САР мозаики пятого века в поселении Акербат в провинции Хама, заявил директор главного управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

"Мозаика, раскопки которой были осуществлены национальной группой от управления, является второй в своем виде после мозаики "Таибат Аль-Имам" на севере Хамы и отличается своей богатой росписью, выполненной превосходно, а также технологией производства, которая указывает на мастерство сирийского художника", — приводит слова Хамуда сирийское национальное агентство САНА

Согласно заявлению управления культурного наследия, размер мозаики составляет 450 квадратных метров. Она является частью 660-метрового пола церкви, которая была построена 414-437 годах — это говорит о том, что поселение Акербат было частью Афамии, считает управления культурного наследия.

Особенная значимость мозаики заключается в отображенных на ней 14 текстах. Также на мозаике присутствуют изображения с религиозным уклоном, животные и растения, в том числе павлины, бегемоты, дикие голуби, овцы и олени.

Это не первая находка сирийских ученых в Акербате. В середине января сирийские военные в ходе разминирования поселения на востоке провинции Хама обнаружили мозаику византийской эпохи площадью почти 50 квадратных метров.

В августе прошлого года сирийские ученые обнаружили в долине Барада под Дамаском редкое мозаичное полотно в отличном состоянии после того, как территория была освобождена от радикальных группировок.

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