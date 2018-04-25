МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Половина американцев поддерживают ракетный удар США и союзников по Сирии. Об этом свидетельствуют данные центра исследования общественного мнения Gallup International.

Опрос также показал, что 43 процента респондентов негативно относятся к удару, а оставшиеся 7 процентов признались, что у них нет определенного мнения по этому вопросу. Одобрение действий Вашингтона в Сирии среди республиканцев оказалось гораздо выше, чем среди демократов, — 80 процентов против 36.

Как отмечается на сайте центра, общественная поддержка последних авиаударов в целом соответствует подобным показателям в ситуации с другими случаями американского военного вмешательства.

США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, где, по их утверждению, производится химическое оружие. Всего они выпустили более 100 ракет, большую часть которых сбили сирийские силы ПВО. Российские военные задействованы не были, но отслеживали все пуски.