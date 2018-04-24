Боевики обстреляли рынок в Дамаске

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли и 15 получили ранения при обстреле боевиками рынка в Дамаске, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.
По данным агентства, обстрел велся из районов к югу от Дамаска, где находятся незаконные вооруженные группировки.
В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что жертвами обстрелов в Дамаске стали два человека, еще 14 получили ранения.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>