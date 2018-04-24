Боевики обстреляли рынок в Дамаске

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли и 15 получили ранения при обстреле боевиками рынка в Дамаске, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

"Террористическая атака с минометами на рынке в районе Нахр Айша привела к гибели четырех человек и ранению еще 15", — приводит агентство слова источника.

По данным агентства, обстрел велся из районов к югу от Дамаска, где находятся незаконные вооруженные группировки.

В понедельник российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что жертвами обстрелов в Дамаске стали два человека, еще 14 получили ранения.

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