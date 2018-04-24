Часть помощи для Сирии пропала из-за нераскрывшихся американских парашютов

ЖЕНЕВА, 24 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная продовольственная программа потеряла порядка 2% гуманитарных грузов, которые сбрасывались самолетами в сирийский Дейр эз-Зор, из-за нераскрывшихся парашютов, которые предоставляли США, заявил директор ВПП по Сирии Джейкоб Керн.

"Воздушные доставки осуществлялись каждый день из Иордании. С высоты 5 километров сбрасывалось порядка 26 палет в точку размером в 3-4 футбольных поля", — рассказал он.

Он добавил, что перелеты осуществляла российская авиакомпания "Абакан", метеорологическую сводку предоставляла британская метеорологическая служба, упаковывала продукты канадская компания, а парашюты предоставляли США.

"В среднем, мы потеряли порядка 2% от общего числа грузов. Было сброшено 8 тысяч палет. Каждая вмещала по 600 килограммов еды. Мы потеряли порядка 200 из-за того, что парашюты не раскрылись или не сработали", — отметил Керн.

Он подчеркнул, что операцию в Дейр эз-Зор можно назвать успешной, несмотря на потери груза и то, что она оказалась очень дорогостоящей.

"Вы должны быть спокойны в отношении таких вещей и учитывать то, что парашюты могут не раскрыться, или же груз унесёт ветром вместе с парашютом от точки сброса. Мы теряем грузы и при наземной доставке. Так что 2% — это, в целом, абсолютный успех", — добавил он в беседе с РИА Новости.

Представитель ВПП при этом выразил восхищение тем, с какой точностью грузы попадали в место сброса.