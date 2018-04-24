В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 97 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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