В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 4 случая стрельбы в провинциях: Деръа – один, Идлиб – один, Хомс – два", — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 97 человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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