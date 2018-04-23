Лавров рассказал, зачем коалиция нанесла удар по Сирии

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии был нацелен на срыв расследования инспекторов ОЗХО, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ваном И.
Вашингтон, Лондон и Париж не дождались, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, хотя есть много свидетельств того, что "химатака" была постановкой, напомнил дипломат.
"Для всех беспристрастных наблюдателей должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран — гарантов астанинского процесса, России, Ирана и Турции, стали укрепляться на треке сирийского урегулирования", — добавил министр.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на Думу в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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