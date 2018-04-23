Лавров рассказал, зачем коалиция нанесла удар по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии был нацелен на срыв расследования инспекторов ОЗХО, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ваном И.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что коалиция атаковала Гуту именно в тот момент, когда обозначился "коренной перелом" в борьбе с остатками террористов и наметились возможности начать работу в соответствии с решениями конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Вашингтон, Лондон и Париж не дождались, пока эксперты ОЗХО прибудут на место, хотя есть много свидетельств того, что "химатака" была постановкой, напомнил дипломат.

"Для всех беспристрастных наблюдателей должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран — гарантов астанинского процесса, России, Ирана и Турции, стали укрепляться на треке сирийского урегулирования", — добавил министр.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на Думу в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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