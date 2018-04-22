"Для оценки": миссия ОЗХО посетила место предполагаемой химатаки в Думе

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Эксперты миссии Организации по запрещению химического оружия накануне посетили одно из мест мнимой химической атаки в сирийской Думе для сбора образцов в связи с сообщениями об использовании седьмого апреля отравляющих веществ, говорится в пресс-релизе организации.

"ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — отмечается в сообщении.

Ранее стран Запада выдвинули обвинения в адрес официального Дамаска в использовании химического оружия в Восточной Гуте. Эксперты долгое время не могли начать работу в сирийской Думе, ожидая разрешения на въезд в город от команды ООН по вопросам безопасности. Ранее на этой неделе специалисты Организации объединенной нации подверглись обстрелу в этом населенном пункте.

Россия рассчитывает на беспристрастность

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на беспристрастную деятельность экспертов миссии ОЗХО, которые выехали на место "химатаки" в Думе.

Дипломат выразила надежду, что инспекторы организации проведут "максимально беспристрастное" расследование обстоятельств произошедшего в Восточной Гуте и как можно скорее представят объективный доклад.

Тем более речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского "химического досье" посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО (неправительственных организаций) химинцидента, до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей", — сказала представитель МИД.

При этом Захарова выразила обеспокоенность в связи с тем, что эксперты ОЗХО намерены ограничить связанные с предполагаемым инцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. Представитель российской дипломатии объяснила подобные планы нежеланием показать, что на самом деле случилось в сирийской Думе.

"За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета (безопасности ООН) принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума", — добавила Захарова.

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