Экс-советник Байдена заявил, что США "владеют четвертью" территории Сирии

ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты в настоящее время владеют одной четвертью территории Сирии, и для объединения страны необходимо согласие Вашингтона, заявил в ходе телефонного брифинга бывший советник экс-вице-президента США Джозефа Байдена (январь 2009 — январь 2017 гг.) по национальной безопасности Колин Кал.
Кал также уверен, что в настоящее время нет вариантов для того, чтобы отстранить президента Сирии Башара Асада от власти.
"В настоящее время мы владеем примерно четвертью страны. В том числе стратегическими ресурсами нефти и газа. Мы и Сирийские демократические силы, которых мы поддерживаем, зачистили данные области — восточную и северную Сирию. Это значит, что согласие США необходимо для объединения Сирии", — полагает Кал, который ранее занимался вопросами Ближнего Востока.
Кал пояснил, что для восстановления Сирии потребуются сотни миллиардов долларов, которых нет "у России, Ирана и Асада", и только США и партнеры могут позволить потратить такие суммы.
"Но Трамп показал, что он не заинтересован даже в выделении пары сотен миллиона долларов в фонд стабилизации Сирии", — сказал бывший советник Байдена.
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