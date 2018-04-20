ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в Думе

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ООН будет настаивать, чтобы ОЗХО выполнила свою работу в сирийской Думе, заявил по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура.

"Что касается миссии ОЗХО, то мы в секретариате ООН настаиваем и продолжим настаивать, чтобы эта миссия выполнила свою работу как можно быстрее, без промедления",- сказал де Мистура журналистам.

"Нам нужно быстрее расследовать эту предполагаемую химическую атаку, чтобы вернуться к основам. А основы — это снижение напряженности, переход к политическому процессу. Мы должны сделать все, чтобы Сирия не стала местом для геополитических игр. Это не нужно ни Сирии, ни остальному миру",- добавил де Мистура.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар.

Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>