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Война в Сирии
Война в Сирии

Политолог назвал "Белые каски" проектом британских спецслужб

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (441)
13:2520.04.2018
(обновлено: 13:59 20.04.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фотоАктивисты из организации Белые каски в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Организация "Белые каски", предоставившая видео "химатаки" в сирийской Думе, была создана при участии английской разведслужбы Ми-6, сказал в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Разрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы более чем достаточно доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в Думе. Он напомнил, что видео инсценировки предоставили "Белые каски", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусра"*.

"Сама организация "Белые каски" создавалась под эгидой британских спецслужб Ми-6, и даже называлось имя главного создателя "Белых касок", которые участвовали и в других операциях. Но главная их роль — это Сирия", — сказал Борис Долгов.

Он пояснил, что под видом гуманитарной миссии, якобы спасения мирных жителей, они созданы на деньги британских спецслужб. "Это известный факт", — заявил политолог.

Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
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Людей, работающих в этой организации, ранее замечали и в другой роли — в роли сирийских боевиков, отметил эксперт.

По мнению доцента Института общественных наук РАНХиГС Сергея Демиденко, подобные организации создаются как ресурс для операций.

"Я прекрасно знаю, что подобного рода организации в любом случае создаются под чьей-то эгидой, и под эгидой спецслужб в том числе, даже если организации не создаются напрямую спецслужбами, спецслужбы используют их как ресурс для проведения своих операций. Они абсолютно циничны", — подчеркнул Демиденко.

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© Ruptly
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Доказательства ничего не поменяют

Заявление Лаврова ясно говорит о том, что у России действительно есть доказательства причастности Лондона к инсценировке химатаки, сказал завотделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

"Такое заявление в такой ситуации не может быть голословным. Если министр иностранных дел говорит, что у него есть доказательства, значит, в отличие от своих партнеров, он действительно эти доказательства имеет", — отметил эксперт.

Однако, по мнению Бориса Долгова, не стоит думать, что и после заявления дипломата, которое, безусловно, было важным, общественное мнение резко изменится.

"Это важное заявление, безусловно. Оно должно иметь последствия, если это будет официально подтверждено, тогда меняется международная ситуация. Потому что совершенно очевидно, кто её осуществлял – "Белые каски". Но вряд ли это произойдет, идет информационная война против России, вряд ли СМИ пойдут по честному пути. Несмотря на важность заявления, я не думаю, что это вызовет международного изменения мнения", — отметил политолог.

С точки зрения Демиденко, "какие бы замечательные дела Россия ни делала, какие бы факты ни обнародовались, по западному телевидению уже сказали, что мы неправы".

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В свою очередь, Данилов уверен, что заявление Лаврова — это "новый поворот в деле", и теперь надо смотреть, будет ли Великобритания сотрудничать с Россией или защищаться до последнего. По мнению эксперта, слова министра — это предложение британцам сделать выбор в отношении своих дальнейших действий.

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее сообщил, распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По его словам, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

*Террористическая организация, запрещена в России

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