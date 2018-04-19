Сирийская авиация и артиллерия наносят удары по позициям ИГ* под Дамаском

ДАМАСК, 19 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты сирийских ВВС и артиллерия наносят удары по позициям ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в районе палестинского лагеря беженцев "Ярмук" и в поселении Эль-Хаджр Аль-Асвад, передает корреспондент РИА Новости.

Работа авиации и артиллерии слышна в сирийской столице. Результатами ударов агентство на данный момент не располагает.

На юге Дамаска в районе лагеря "Ярмук" находится последний оплот боевиков ИГ* и "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в пригороде столицы. В течение недели боевики несколько раз обстреливали окраины города из минометов.

По завершении операций, проводимых в районе селения Эль-Хаджр Аль-Асвад, квартала Кадам и лагеря "Ярмук", пригород Дамаска будет полностью считаться освобожденным от террористических группировок.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>