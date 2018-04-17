Пентагон отрицает участие в ударе по сирийской базе Шайрат

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат, заявила РИА Новости представитель Пентагона на фоне информации о возможном ракетном ударе по этой базе.

"В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем", — сказала представитель Пентагона.

Система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса, сообщило ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на своего корреспондента. Государственное ТВ Сирии заявило, что ПВО сбили около девяти ракет в районе Хомса, нацеленных на базу Шайрат.