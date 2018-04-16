Франция запустила процедуру лишения Башара Асада ордена Почетного легиона

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж начал процедуру лишения президента Сирии Башара Асада знака ордена Почетного легиона, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского лидера.

Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

Орден Почетного легиона — национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.

Великим магистром ордена является президент Франции Эммануэль Макрон. Вопросы о лишении награды великий магистр решает с канцелярией ордена.