Начальник войск РХБЗ назвал кадры "химатаки" в Сирии постановочными

ГААГА, 16 апр — РИА Новости. Все кадры, которые якобы свидетельствуют о химической атаке в Восточной Гуте, имеют признаки постановочной съемки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кирилов.

"Все кадры, которые сняты в Восточной Гуте, имеют признаки постановочной съемки. Расследование показало, что тела одних и тех же детей перемещали по различным квартирам под разные видеоролики, а также "тасовали даже внутри одного медицинского центра", — сказал Кирилов на пресс-конференции.

"Сценарии съемок один в один напоминают съемки в Хан Шейхуне. Нам удалось встретиться с участниками этих видеороликов, которые работают в медицинском центре. Они себя узнали на этих съемках, они вообще были очень удивлены происходящим", — добавил Кирилов. Он также добавил, что запечатленный на одном из видеороликов маленький ребенок, "которому брызгают аэрозольным веществом в рот" это ребенок одного из технических работников этого медицинского центра, и он на улицу даже не выходил.