Премьер Франции заявил, что страна подтвердила статус военной державы

ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция подтвердила статус политической и военной державы, осуществив операцию в Сирии, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в понедельник в Национальном собрании (нижней палате парламента) страны.

"Я хочу поблагодарить женщин и мужчин нашей армии, которые провели эту операцию с хладнокровием и исключительным профессионализмом", — сказал Филипп. Его слова были встречены аплодисментами присутствующих на заседании депутатов.

"Своей силой и своими ударами Франция подтвердила свой статус политической и военной державы", — добавил премьер.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Впоследствии начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской заявил, что участие авиации Франции в ударах по Сирии не обнаружено, наблюдались только удары самолётов и кораблей США и Великобритании.