"Альтернатива для Германии" не исключила вину Запада в химатаке в Сирии

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Депутаты консервативной партии "Альтернатива для Германии" считают, что для ударов по Сирии не было оснований, и не исключено, что предполагаемая химатака в сирийской Думе была "операцией под ложным флагом", сказал член руководства фракции в бундестаге Ханс Йорг Мюллер.

"Нет доказательств. Мы не исключаем, что это "false-flag-action" (операция под ложным флагом) западных держав", — цитирует депутата издание "Политика Сегодня".

По сообщению издания, Мюллер подчеркнул, что он вместе с сопартийцами не разделяют официальную версию Берлина о причастности сирийских властей к химической атаке в городе Дума.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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