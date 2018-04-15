В Крыму поздравили президента Сирии с включением в базу "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Включение президента Сирии Башара Асада в базу данных украинского сайта "Миротворец" за отдых его детей в Крыму стоит расценивать как достижение, с которым можно поздравить, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил, что дети сирийского президента Башара Асада в прошлом году были в Крыму в международном детском центре "Артек". После этого Асад попал в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательную организацию нарушения госграницы Украины несовершеннолетними".

"Сейчас каждый приличный человек мечтает попасть на этот сайт. Сайт "Миротворец" если раньше и преследовал цель кого-то запугать, то сегодня он работает с другим знаком. Находиться в списках этого сайта сейчас — определенное достижение человека. Мне кажется, что Асад добился большого успеха, что попал на этот сайт, и можно его с этим поздравить", — сказал РИА Новости Иоффе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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