Штайнмайер рассказал, что нужно для сирийского урегулирования

БЕРЛИН, 15 апр — РИА Новости. Без улучшения отношений между РФ и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер изданию BILD am SONNTAG (BamS).

"В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", — сказал Штайнмайер.

Президент подчеркнул, что именно сегодня "впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле". Штайнмайер добавил, что речь идет о "следующем этапе эскалации в российско-американских отношениях".

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>> © РИА Новости, Инфографика Ракетные удары по Сирии





США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.