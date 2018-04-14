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Война в Сирии
Война в Сирии

Небензя: США, Британия и Франция погружают политику в атмосферу мифов

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (287)
21:2914.04.2018
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© AFP 2018 / Hector Retamal Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal

ООН, 14 апр — РИА Новости. США, Британия и Франция продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных ими, это опасно, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации. 

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Ночь "Томагавков": США нанесли очередной "символический" удар по Сирии

"Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация", — заявил он после голосования по российскому проекту резолюции с призывом прекратить агрессию в отношении, который не был принят.

По его словам, это дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий. "Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда", — добавил Небензя.

Обстановка в Сирии после ракетного удара коалиции США
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удараТрамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Трамп 14 апреля приказал нанести ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. Великобритания и Франция поддержали атаку США.
На фото: сирийцы после ракетного удара
© AP Photo / Hassan AmmarЗападные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городовЗападные страны заявили, что удар стал ответом на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
© AP Photo / Hassan Ammar
Западные страны заявили, что удар стал ответом на "химатаку" в Восточной Гуте, которую сирийские власти отрицают.
На фото: обстановка на улицах сирийских городов
© AFP 2018 / Kirill KudryavtsevВсе, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Все, по данным Минобороны России, США с союзниками выпустили более 100 ракет. Большинство из них сирийские средства ПВО перехватили на подлете к целям.
© AFP 2018 / Louai Beshara После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© AFP 2018 / Louai Beshara
После нападения жители Дамаска вышли на акции в поддержку своего правительства и президента Башара Асада.
© Фото : Yazan KalashЦелями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атакиЦелями операции в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия, заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
© Фото : Yazan Kalash
Целями операции в Сирии стали "центры по изучению и производству химоружия", заявил глава минобороны Франции Флоранс Парли.
На фото: исследовательский военный центр в Барза после атаки
© AP Photo / Hassan AmmarСША в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AP Photo / Hassan Ammar
США в обосновании удара обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в Британии.
© AFP 2018 / Louai Beshara По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку АсадаПо предварительным данным, жертв удара нет, но есть раненые среди мирных сирийских жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
© AFP 2018 / Louai Beshara
По предварительным данным, никто в результате ударов не погиб, но есть раненые среди мирных жителей. О пострадавших россиянах информации нет.
На фото: участник акции в поддержку Асада
© AP Photo / Hassan AmmarОфициальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© AP Photo / Hassan Ammar
Официальный Дамаск незамедлительно потребовал осудить агрессию стран Запада. Россия после произошедшего созывает экстренное совещание СБ ООН.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF TornadoПрезидент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
© REUTERS / UK MOD Crown 2018
Президент России Владимир Путин также заявил, что страны Запада нанесли удар по Сирии в нарушение устава ООН и международного права.
На фото: Британский Боевой самолет RAF Tornado
© REUTERS / Omar SanadikiПо мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© REUTERS / Omar Sanadiki
По мнению российских властей, США своими действия в Сирии только усугубляют гуманитарную катастрофу и усиливают эскалацию в регионе.
© AP Photo / Hassan AmmarГермания среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan Ammar
Германия среди прочих европейских стран поддержала действия США и их союзников в Сирии, но отказалась присоединиться к операции.
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер Британии в свою очередь ушла от ответа на вопрос, продолжатся ли удары по Сирии. Но эксперты не исключили такой возможности.
© AP Photo / Hassan AmmarВ Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AP Photo / Hassan Ammar
В Совфеде считают, что это зависит от того, удастся ли Вашингтону объединить вокруг себя другие страны.
© AFP 2018 / Louai Beshara В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AFP 2018 / Louai Beshara
В любом случае, произошедшее стало страшным ударом по переговорному процессу в Сирии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
© AP Photo / Hassan Ammar"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами, - заявил Башар Асад.
© AP Photo / Hassan Ammar
"Эта агрессия не изменит Сирию, лишь сплотит народ в борьбе и решительной победе над террористами", - заявил Башар Асад.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя беседует с постпредом Великобритании при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
Миссия ОЗХО уже находилась в Сирии во время удара, заявил Небензя
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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