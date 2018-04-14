Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018

ООН, 14 апр — РИА Новости. США, Британия и Франция продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов, изобретенных ими, это опасно, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации.

"Сегодняшнее заседание подтверждает, что США, Великобритания и Франция — постоянные члены Совета безопасности — продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов — мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Это опасная аберрация", — заявил он после голосования по российскому проекту резолюции с призывом прекратить агрессию в отношении, который не был принят.

По его словам, это дипломатия мифов, лицемерия, обмана и подмены понятий. "Так мы скоро дойдем до дипломатии абсурда", — добавил Небензя.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>