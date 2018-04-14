Лукашевич призвал международное сообщество оценить действия США в Сирии

ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Удары США, Великобритании и Франции по Сирии нуждаются в оценке международного сообщества, а также руководства ОБСЕ, заявил в субботу постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

"Безрассудное ковбойское поведение Вашингтона, Лондона и Парижа должно получить оценку всех вменяемых членов международного сообщества", — говорится в заявлении Лукашевича, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Он выразил признательность тем государствам-участникам ОБСЕ, которые четко заявили свою позицию и отказались поддерживать "авантюру США и их приспешников".

"Ожидаем также недвусмысленной реакции Генерального секретаря ОБСЕ и итальянского действующего председательства на этот очередной и очевидный случай прямого нарушения норм международного права, попрания основополагающих принципов ОБСЕ. Время проявить принципиальность и обозначить ответственную позицию", — добавил российский дипломат.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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