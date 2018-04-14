Постпред Британии объяснила, почему Лондон присоединился к удару по Сирии

ООН, 14 апр — РИА Новости. Великобритания присоединилась к удару по Сирии, так как сочла дипломатические действия неэффективными, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.

"Мы пытались остановить использование химического оружия всеми дипломатическими средствами. Но вы знаете, что Россия шесть раз ветировала (резолюции — ред.) по химическому оружию", — сказала Пирс журналистам.

"У нас не было другого выбора, кроме как заключить, что только дипломатические действия в будущем больше не будут так эффективны, как в прошлом", — заявила она перед заседанием СБ ООН.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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