Лавров заявил, что экспертам ОЗХО не блокировали доступ в Сирию

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неправдой заявления Пентагона о том, что экспертам ОЗХО блокировали доступ в Сирию.

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что США решили нанести удар по Сирии, не дожидаясь заключения ОЗХО о предполагаемой химатаке в САР, поскольку власти этой страны блокировали доступ экспертов в Думу и Восточную Гуту.

"Это неправда. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы незамедлительно на границе без всяких дополнительных формальностей", — заявил министр, выступая на заседании Совета по внешней оборонной политике (СВОП).

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.