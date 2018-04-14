В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессивным шагом

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Атака на Сирию – это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, который может привести к непредсказуемым последствиям, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии.

"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Швыткин РИА Новости.

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