В Госдуме назвали удар США по Сирии агрессивным шагом

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Атака на Сирию – это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, который может привести к непредсказуемым последствиям, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
"На мой взгляд, это необдуманный, непродуманный, будем говорить, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны руководства США, который может привести к непредсказуемым последствиям", — заявил Швыткин РИА Новости.
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