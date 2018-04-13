"Опасные сценарии": разговор о Сирии пока ведут дипломаты

ООН, 13 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Пока "умные ракеты" США не полетели в сторону Сирии, Совет Безопасности ООН рассматривает крайне напряженную ситуацию со всех сторон. Эксперты ОЗХО только едут на место возможной химической атаки в Сирии, США все еще размышляют над дальнейшими шагами, а Россия убеждает не подводить мир к опасной черте. В ходе заседания СБ ООН в пятницу Москва и Вашингтон снова разошлись в оценке того, кто виноват и что делать дальше.

Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН по "Угрозам международному миру и безопасности", чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии. Только накануне в четверг закрытые консультации по этой теме состоялись по просьбе непостоянного члена Совета Боливии — исходящая из Twitter-аккаунта Дональда Трампа реальная угроза не первый день держит в напряжении международное сообщество.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Неделю спустя США уверены в правильности выводов, сделанных сразу после появления сообщений об инциденте в Думе.

"Произошла ли химическая атака? Да. США проанализировали, и да, она была. Великобритания проанализировала — да, была. Франция проанализировала — да, она была. Три отдельных анализа пришли к одному. Есть доказательства того, что это произошло", — сказала постпред США при ООН Никки Хейли в пятницу. По ее словам, в общем власти Сирии за годы гражданского конфликта в стране применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз.

Химической атакой в Думе, подлинность которой РФ отвергает в принципе, сейчас занимается миссия ОЗХО по установлению фактов. Первая группа экспертов уже находится в Сирии, вторая прибудет чуть позже. "Мы оказали полное содействие команде (ОЗХО — ред.) и их транспарентной работе. Они должны начать работу через несколько часов", — заверил членов СБ постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. По словам генсека ООН Антониу Гутерреша, который докладывал Совету о развитии ситуации, "серьезность последних обвинений требует расследования в духе беспристрастности, независимости и профессиональной экспертизы".

Франция, как и США, свой вердикт также вынесла еще до отправки в Сирию специалистов Организации по запрещению химического оружия. "Решив вновь использовать химическое оружие… режим достиг точки невозврата", — заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр. Ровно накануне российский постпред в разговоре с журналистами ООН выражал надежду, что "точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства". Впрочем, за стол переговоров СБ дипломаты пока возвращаются.

Если представители США, Великобритании и Франции в своих выступлениях говорили по большей части о применении химического оружия в Сирии, ответственность за что возлагали на "режим Асада", то постпред РФ Небензя подчеркивал, что "угроза миру и безопасности" исходит, в том числе и от действий вышеупомянутых стран, реальных и даже возможных.

"К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента", — заявил Небензя на заседании СБ ООН. Он также сообщил, что Москве "точно известно", что главарям боевиков в Сирии отданы приказы начать наступление после возможного удара США.

"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа", — обратился к западным коллегам Небензя. Он призвал руководство США, Франции и Великобритании "немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте". Постпред призвал "срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий". "РФ готова к равноправному сотрудничеству со всеми партнерами и решению возникающих проблем путем диалога", — заверил он.

Никки Хейли в своем выступлении также упомянула международное право, но в другом контексте. "Если США и наши союзники решат действовать в Сирии, это будет делаться в защиту принципов, с которыми мы все согласны, в защиту основополагающих международных норм, которые идут на пользу всем странам", — заявила Хейли на заседании. Впрочем, по ее словам, "наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии". Она отметила, что США тщательно оценивают информацию и возможные риски.

Постпред Боливии при ООН Саша Йоренти попытался напомнить США о применении смеси "агент Оранж" во Вьетнаме, отравлении и последующих мутациях у людей. "Любое одностороннее действие противоречит международному праву. Крайне опасно бороться с нарушением международного права, нарушая его", — обратился он к США.

Генсек ООН Антониу Гутерреш с опасением смотрит на развитие ситуации вокруг Сирии и в Совете Безопасности ООН в частности. "Возрастающая напряженность и невозможность достижения компромисса угрожают привести к полномасштабной военной эскалации", — предупредил он членов СБ. Он призвал "избегать ситуации, выходящей из-под контроля".

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