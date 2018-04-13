Мэй и Трамп продолжат работу над "международным ответом" по Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке "международного ответа" на предполагаемое использование химического оружия в Сирии, сообщил официальный представитель премьера.

"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке) международного ответа", — говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Ранее Трамп не исключил военного удара по Сирии на основании обвинений в применении властями страны химоружия.