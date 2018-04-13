Захарова удивлена, что Трамп передал послание о ракетах через соцсеть

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивлена, что президент США Дональд Трамп использовал социальную сеть для передачи послания об "умных" ракетах.

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут "хорошие, новые и "умные". На следующий день он написал в микроблоге, что США при его администрации проделали хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от террористической группировки ИГ*. "Где наше "Спасибо, Америка"?" — написал американский президент.

"Я была удивлена, что такое сильное послание было направлено через социальные сети, потому что это как раз момент для звонка партнеру", — сказала она в интервью британскому телеканалу Sky News.

По ее словам, России не нужны благодарности за действия в Сирии, но ей "нужно сотрудничество". "Три года назад мы выдвинули предложение, но ничего не изменилось, мы действительно хотим более тесного сотрудничества по Сирии, нам действительно оно нужно", — сказала Захарова.

"Мы можем решить все эти проблемы через телефонный звонок, а не через силу", — добавила она.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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