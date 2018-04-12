Кабмин поручил Мэй координировать с США и Францией ответ по Сирии

ЛОНДОН, 12 апр – РИА Новости, Мария Табак. Кабинет министров Великобритании по итогам двухчасового совещания в четверг постановил, что премьер-министр страны Тереза Мэй должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии, ни о каких конкретных решениях в переданном в РИА Новости сообщении офиса премьера не говорится.
"Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех", — говорится в сообщении.
"Кабинет согласился, что необходимо принять меры для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада. Кабинет согласился, что премьер-министр должна продолжать работать с союзниками в США и Франции над координацией международного ответа", — указывается в заявлении.
В целом, решения кабмина достаточно для участия или неучастия Великобритании в военных действиях. Решение относительно военных действий принимает премьер-министр страны в соответствии с "королевской прерогативой".
Однако лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
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