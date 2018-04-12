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Война в Сирии
Война в Сирии

Американские СМИ рассказали, как Россия может ответить на удар по Сирии

17:3912.04.2018
(обновлено: 18:13 12.04.2018)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Иванова

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Журналисты американского издания The Drive предположили, какие действия может предпринять Россия в ответ на удар американских вооруженных сил по Сирии.

Американская военная техника на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
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Авторы статьи уверены, что Москва не готова вступать в военный конфликт с США ради Дамаска. Они указывают на то, что российские военные вряд ли станут топить американские корабли, на борту которых находятся сотни человек. В этом случае конфликт развернется на море, а Москва не заинтересована в подобном развитии событий.

Журналисты считают наиболее вероятным сценарий, при котором Россия в ответ на удар американцев атакует позиции противников президента Сирии Башара Асада, которых поддерживают США. 

"Особенно привлекательной целью будет военная база, расположенная недалеко от города Эт-Танф вблизи связки иорданской, иракской и сирийской границ", — говорится в материале.

Авторы статьи считают, что для проведения воздушных операций Москва, скорее всего, будет использовать не боевые самолеты, а крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Кроме того, журналисты не исключают, что Россия продемонстрирует свои новейшие вооружения. В таком случае могут быть задействованы специально модернизированные самолеты МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами системы "Кинжал".

Немецкий военный корабль Hessen в порту Норфолк. 11 апреля 2018
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Pat Morrissey
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В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума, основываясь на источниках, оппозиционных сирийскому правительству. В российском МИД заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что решение по ответу на "химатаку" будет принято "в течение 48 часов". Позднее он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии "умными" ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада, который "травит свой народ".

Позицию США поддержала Франция. Президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет решение по поводу удара по Сирии после проверки информации о "химатаке". Британский премьер Тереза Мэй обсудит возможность применения силы против Дамаска на совещании правительства в четверг.
Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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