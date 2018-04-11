МИД: Россия приветствует решение ОЗХО направить экспертов в сирийскую Думу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия приветствует решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить своих экспертов в сирийскую Думу, где якобы могла произойти химическая атака, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве добавили, что Москва ожидает, что сирийские власти окажут необходимое содействие работе миссии ОЗХО, а техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит все страны-члены о ходе расследования.
МИД также отмечает, что Дамаск уже дал специалистам миссии ОЗХО гарантии безопасного доступа в Думу и окрестности этого города. "Командование российского контингента в Сирии также выразило готовность обеспечить надлежащее содействие экспертам ОЗХО, включая аспекты их безопасности", — добавили в МИД.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
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