МИД: Россия приветствует решение ОЗХО направить экспертов в сирийскую Думу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия приветствует решение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить своих экспертов в сирийскую Думу, где якобы могла произойти химическая атака, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Приветствуем решение Гендиректора Техсекретариата ОЗХО Ахмета Узюмджю направить специалистов МУФС (миссия по установлению фактов применения химоружия в Сирии — ред.) в Думу для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего. Считаем, что в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо. Затягивание с выездом на место предполагаемого инцидента может привести к повторению предпринятой Вашингтоном в апреле 2017 года авантюры с нанесением ракетного удара по сирийской авиабазе "Шайрат" в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права", — сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что Москва ожидает, что сирийские власти окажут необходимое содействие работе миссии ОЗХО, а техсекретариат ОЗХО в ближайшее время уведомит все страны-члены о ходе расследования.

МИД также отмечает, что Дамаск уже дал специалистам миссии ОЗХО гарантии безопасного доступа в Думу и окрестности этого города. "Командование российского контингента в Сирии также выразило готовность обеспечить надлежащее содействие экспертам ОЗХО, включая аспекты их безопасности", — добавили в МИД.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.