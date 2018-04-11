Корреспондент НТВ рассказал о последствиях нападения в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Журналисты, пострадавшие в Сирии в результате обстрела автобуса, получили легкие проникающие осколочные ранения, первая помощь была оказана на месте, сообщил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев в эфире телеканала по телефону.

В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате Ивлиев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Угрозы их жизни нет.

"На месте, рядом с Думой, нам оказали первую медицинскую помощь российские военные медики. Выяснилось что у всех троих легкие осколочные проникающие ранения, осколки были извлечены, раны нам подшили, и, в общем, никаких опасений за здоровье нет", — сказал Ивлиев.

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